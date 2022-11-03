Ларионов поучаствует в церемонии к 25-летию завоевания «Детройтом» Кубка Стэнли и пропустит матч с «Локомотивом»
Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов пропустит матч с «Локомотивом» из-за поездки в Детройт.
Ларионов примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 25-летию завоевания клубом «Детройтом» Кубка Стэнли.
Празднования состоятся в Детройте в предстоящие выходные. Ларионов, будучи игроком, трижды выигрывал Кубок Стэнли с «Детройтом».
В «Торпедо» сообщили, что 5 ноября – во время матча с «Локомотивом» – обязанности Ларионова будет исполнять Михаил Васильев.
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