Ларионов поучаствует в церемонии к 25-летию завоевания «Детройтом» Кубка Стэнли и пропустит матч с «Локомотивом»

Главный тренер пропустит матч с «Локомотивом» из-за поездки в Детройт.

Ларионов примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 25-летию завоевания клубом «Детройтом» Кубка Стэнли.

Празднования состоятся в Детройте в предстоящие выходные. Ларионов, будучи игроком, трижды выигрывал Кубок Стэнли с .

В «Торпедо» сообщили, что 5 ноября – во время матча с «Локомотивом» – обязанности Ларионова будет исполнять Михаил Васильев.