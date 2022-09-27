Ларионов о том, что «Торпедо» придвигает скамейку к борту: «Это не парк, где можно облокотиться на спинку, выпить пивка. Ребята должны сидеть ближе, как в НХЛ»

Игорь Ларионов объяснил, почему «Торпедо» придвигает скамейку запасных ближе к борту.
– По ходу матча скамейку с запасными вы придвинули практически вплотную к борту. Почему?
– Я очень много говорил об этом с лигой. Хоккейный стадион – это не парк, куда ты можешь прийти, облокотиться на спинку, выпить пивка или еще чего-то и отдыхать.
Хоккейная скамейка должна быть без всяких спинок, и сейчас она расположена очень далеко, все сделано по старому регламенту.
В этом плане я и в Нижнем поменял, ребята должны сидеть ближе, как в НХЛ. Нужно быть в фокусе, видеть игру, кто идет, а не сидеть откинувшись, пить водичку, которую лига рекламирует.
Именно поэтому я так и сделал, – сказал главный тренер нижегородцев после матча со СКА (0:3) в Фонбет Чемпионате КХЛ.