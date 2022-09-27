Ларионов о том, что «Торпедо» придвигает скамейку к борту: «Это не парк, где можно облокотиться на спинку, выпить пивка. Ребята должны сидеть ближе, как в НХЛ»

объяснил, почему придвигает скамейку запасных ближе к борту.

– По ходу матча скамейку с запасными вы придвинули практически вплотную к борту. Почему?

– Я очень много говорил об этом с лигой. Хоккейный стадион – это не парк, куда ты можешь прийти, облокотиться на спинку, выпить пивка или еще чего-то и отдыхать.

Хоккейная скамейка должна быть без всяких спинок, и сейчас она расположена очень далеко, все сделано по старому регламенту.

В этом плане я и в Нижнем поменял, ребята должны сидеть ближе, как в . Нужно быть в фокусе, видеть игру, кто идет, а не сидеть откинувшись, пить водичку, которую лига рекламирует.

Именно поэтому я так и сделал, – сказал главный тренер нижегородцев после матча со (0:3) в Фонбет Чемпионате КХЛ.