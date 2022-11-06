КХЛ признала ошибку арбитров в овертайме матча «Авангард» – «Сибирь»: «Буше сам подбил клюшку Шенфельду, а еще так изобразил...»

Глава департамента судейства КХЛ признал ошибку арбитров в овертайме матча – «Сибирь».

Нападающий «Сибири» был удален за игру высоко поднятой клюшкой против форварда омичей . Через некоторое время пострадавший забил в большинстве и принес победу «Авангарду» (3:2 ОТ).

Главный тренер новосибирцев эмоционально отреагировал на это судейское решение, показав средний палец. Позже КХЛ наказала его штрафом.

«Правильным решением здесь было не давать никакого удаления. Потому что Буше сам подбил клюшку Шенфельду, а потом еще так изобразил, что…

Клюшка даже в лицо не попала, если хорошо посмотреть, угодила куда-то в визор», – сказал в эфире программы «Судейская» на КХЛ ТВ.

Тренер «Сибири» показал средний палец после удаления его игрока в овертайме. Говорит, что это напутствие всем