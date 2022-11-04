КХЛ оштрафовала главного тренера «Сибири» Мартемьянова. Он показал средний палец в овертайме матча с «Авангардом»
КХЛ оштрафовала главного тренера «Сибири» Андрея Мартемьянова.
В овертайме матча с «Авангардом» (2:3 ОТ) форвард «Сибири» Антон Шенфельд был удален. В борьбе за шайбу он зацепил клюшкой шлем Рида Буше.
По мнению судей, Шенфельд сыграл высоко поднятой клюшкой. Мартемьянов на фоне этого решения сначала на эмоциях швырнул бутылку с водой, после чего показал средний палец.
«На основании представленных материалов принято решение наложить на главного тренера «Сибири» Андрея Мартемьянова наказание по п.2.7. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (В отношении судьи или кого-либо: плюется или намеренно пачкает кровью, показывает любые непристойные, нецензурные или оскорбительные жесты), подвергнуть денежному штрафу», – говорится в сообщении Спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ.
Согласно регламенту, денежный штраф за такое нарушение составляет от 100 до 500 тысяч рублей.
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