КХЛ оштрафовала главного тренера «Сибири» Мартемьянова. Он показал средний палец в овертайме матча с «Авангардом»

оштрафовала главного тренера «Сибири» Андрея Мартемьянова.

В овертайме матча с (2:3 ОТ) форвард «Сибири» Антон Шенфельд был удален. В борьбе за шайбу он зацепил клюшкой шлем Рида Буше.

По мнению судей, Шенфельд сыграл высоко поднятой клюшкой. Мартемьянов на фоне этого решения сначала на эмоциях швырнул бутылку с водой, после чего показал средний палец.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на главного тренера «Сибири» наказание по п.2.7. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (В отношении судьи или кого-либо: плюется или намеренно пачкает кровью, показывает любые непристойные, нецензурные или оскорбительные жесты), подвергнуть денежному штрафу», – говорится в сообщении Спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ.

Согласно регламенту, денежный штраф за такое нарушение составляет от 100 до 500 тысяч рублей.

Тренер «Сибири» показал средний палец после удаления его игрока в овертайме. Говорит, что это напутствие всем

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