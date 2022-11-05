Гребенкин об «Амуре»: «У молодежи руки развязаны больше, чем в «Металлурге»

поделился впечатлениями от игры за «Амур».

19-летний хоккеист перешел в клуб из «Металлурга» на правах аренды по ходу текущего сезона.

– В у тебя резко увеличился айстайм до 18 минут за матч. Почувствовал ли ты, что у тебя, словно в МХЛ, снова развязаны руки?

– Тренеры доверяют, и главное – это оправдывать. Но я бы не сказал, что руки у меня развязаны.

В КХЛ другой уровень, здесь ты понимаешь, что можно сделать, а чего – нельзя. Если ты совершишь грубую ошибку, то тебя и команду за это накажут. Поэтому ты думаешь наперед.

– Что нового в твою игру привносит работа с ?

– Каждый тренер дает новый опыт. У молодежи руки развязаны больше, чем в . Я получаю больше игровой практики на уровне , и это очень полезно для меня. Стараюсь оправдывать это доверие.

От каждого тренера перенимаешь себе что-то новое. Секреты, которые помогают нам побеждать «Салават», я раскрывать не буду (улыбается). Но кое-что от Вадима Сергеевича мы все перенимаем, – сказал нападающий «Амура».