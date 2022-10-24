Никита Гребенкин: «Епанчинцев запустил для КХЛ Тертышного, дает много времени в ведущих звеньях Лихачеву. Есть кредит доверия и у меня»

высказался о переходе из «Металлурга» в «Амур» на правах аренды.

– Как встретили в новой команде?

– Здесь отличный коллектив, профессиональная атмосфера. Присоединился к команде еще в Екатеринбурге, перед игрой главный тренер «Амура» Вадим Сергеевич Епанчинцев пригласил на небольшой разговор, дал напутствие.

– Что знали о Епанчинцеве?

– Знаю, что он был одним из самых ярких форвардов российского хоккея, игровиком, видел по интернету некоторые моменты в его исполнении.

Как тренер Епанчинцев всегда предоставит шанс молодым хоккеистам, запустил для КХЛ Никиту Тертышного, других талантливых нападающих. Сейчас он дает много игрового времени в ведущих звеньях Ярославу Лихачеву, есть кредит доверия и у меня.

Прекрасно понимаю, что пока это авансы. Через работу буду доказывать, что нужен команде и что готов расти, – сказал нападающий .