Гребенкин о том, где хоккей любят больше – в Хабаровске или Магнитогорске: «В Хабаровске. На «Амур» постоянно аншлаг»
Никита Гребенкин считает, что в Хабаровске хоккей любят больше, чем в Магнитогорске.
19-летний хоккеист перешел в «Амур» из «Металлурга» на правах аренды по ходу текущего сезона.
– Как тебе Хабаровск?
– Отлично, хороший город. Главное, что здесь полные трибуны. Болельщики нас постоянно подбадривают и заводят.
– Где, на твой взгляд, хоккей любят больше – в Магнитогорске или Хабаровске?
– Думаю, что в Хабаровске, потому что, когда я был в Магнитогорске, гораздо меньше народу приходило на хоккей.
А в Хабаровске постоянно аншлаг. Ребята пытаются сделать все для того, чтобы радовать болельщиков и побеждать. Когда мы выигрываем, они буквально взрываются!
– Не находишь странным, что в Магнитке – хоккейном городе – сейчас такие проблемы с посещаемостью? В чем, на твой взгляд, их причина?
– Честно говоря, не могу на этот вопрос ответить. Вообще не знаю.
– Чем жизнь в Хабаровске в бытовом плане отличается от Магнитки?
– Хабаровск больше Магнитогорска, тут больше движения. Я пока не особо гулял по городу, только по тому району возле арены, где мы проживаем.
Ходил покушать в пару ресторанов, ребята показывали заведения. Знаю, что на хоккей ходит много болельщиков, которые яростно болеют за нас, – сказал Гребенкин.
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