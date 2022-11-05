Гребенкин о том, где хоккей любят больше – в Хабаровске или Магнитогорске: «В Хабаровске. На «Амур» постоянно аншлаг»

считает, что в Хабаровске хоккей любят больше, чем в Магнитогорске.

19-летний хоккеист перешел в из на правах аренды по ходу текущего сезона.

– Как тебе Хабаровск?

– Отлично, хороший город. Главное, что здесь полные трибуны. Болельщики нас постоянно подбадривают и заводят.

– Где, на твой взгляд, хоккей любят больше – в Магнитогорске или Хабаровске?

– Думаю, что в Хабаровске, потому что, когда я был в Магнитогорске, гораздо меньше народу приходило на хоккей.

А в Хабаровске постоянно аншлаг. Ребята пытаются сделать все для того, чтобы радовать болельщиков и побеждать. Когда мы выигрываем, они буквально взрываются!

– Не находишь странным, что в Магнитке – хоккейном городе – сейчас такие проблемы с посещаемостью? В чем, на твой взгляд, их причина?

– Честно говоря, не могу на этот вопрос ответить. Вообще не знаю.

– Чем жизнь в Хабаровске в бытовом плане отличается от Магнитки?

– Хабаровск больше Магнитогорска, тут больше движения. Я пока не особо гулял по городу, только по тому району возле арены, где мы проживаем.

Ходил покушать в пару ресторанов, ребята показывали заведения. Знаю, что на хоккей ходит много болельщиков, которые яростно болеют за нас, – сказал Гребенкин.