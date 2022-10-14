«Торонто» представил Амирова болельщикам перед матчем с «Вашингтоном»

«Торонто» представил болельщикам перед матчем с .

21-летний форвард прибыл в Торонто, чтобы побыть вместе с командой. Текущий сезон по договоренности с «Торонто» он проведет в .

В феврале 2022 года стало известно, что у игрока обнаружена опухоль головного мозга. 4 апреля появилась информация о том, что он прошел шестинедельный курс химиотерапии в Германии.

Менеджмент решил пригласить нападающего, так как ранее он ни разу не бывал в лагере новичков клуба.

Перед матчем регулярного чемпионата с «Вашингтоном» (3:2) Амиров был представлен болельщикам. Публика, осведомленная о проблемах Родиона со здоровьем, приветствовала его аплодисментами.

Отмечается, что россиянин побывал в раздевалке «Лифс» и посещал командные собрания.