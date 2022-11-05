Герсонский об отъезде легионеров из КХЛ: «Уровень хоккея в лиге стал значительно ниже, чем был»

поделился мыслями о хоккее в КХЛ и .

«В каждой команде есть игроки, способные решить результат матча. Где-то их больше, где-то – меньше.

Конечно, уровень хоккея в лиге [после отъезда многих легионеров] стал значительно ниже, чем был. Вопрос в другом. Если чемпионат будет продолжаться так же, то думаю, молодые ребята за счет игр могут прибавить в мастерстве.

Скорости неплохие по движению. Единственное – не хватает скорости по техническому выполнению: это быстрые руки и быстрота принятия решений. В этом плане торможение, конечно, есть.

В НХЛ видно, что руки побыстрее и быстрота принятия решений несколько другая. Конечно, если говорить о системности, то там четче и жестче выполняют конкретные тактические схемы: позиционная оборона, например, создание численного преимущества на ограниченном участке в обороне, чтобы отобрать и перейти в атаку. У нас это не всегда просматривается.

Если говорить о построении обороны в зоне соперника, то тоже на начальном этапе периода, игры четко виден рисунок, а в середине, в конце каждого из периодов рисунок теряется. Задание дается, но в конце периода не выполняется: или фон утомления появляется, или обученности не хватает. Как обычно говорят игроки: «Я хотел как лучше». На это тренер говорит: «Не-не-не, делай лучше правильно», – сказал заслуженный тренер России.