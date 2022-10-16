Сергей Герсонский: «Если хоккеист, закончивший карьеру, сразу становится главным тренером, провал практически гарантирован»

считает, что вчерашний игрок в роли тренера – это гарантия провала.

«Чтобы грамотно построить тренировочный процесс, нужно понимать, для чего нужно каждое конкретное упражнение, какую нагрузку оно дает спортсменам. Но разобраться в этом не так просто, особенно с учетом того, что тренерами, в большей степени, становятся бывшие хоккеисты.

Естественно, у них времени на то, чтобы учиться в институте, практически нет. Но у них есть опыт, который они получили в бытность игроком. Они знают, какое упражнение тяжелое, а какое – легкое. Но конкретики, насколько легкое или тяжелое, не понимают.

И если хоккеист, закончивший карьеру, сразу становится главным тренером, то это, считайте, практически гарантированный провал, особенно если у него нет специализированного тренера по физподготовке, который разбирается в процессе.

Если же хоккеист, закончивший карьеру, начинает работать помощником тренера, то он набирается опыта и с этой стороны. Но и тут есть «но». Можно повторять ту же нагрузку, что делал и предыдущий тренерский штаб, но при этом показатели готовности игроков будут совсем другие.

Потому что деталей он не понимает, просто копирует. Для этого и нужны специальные тренеры по физподготовке, которые понимают, как развивать физическую силу, силовую и скоростную выносливость. Но новое поколение тренеров, в большинстве случаев, в этом не разбирается. Есть, конечно, исключения, но очень мало. Поверьте!

Я общался с молодыми тренерами из и , и на меня смотрели с выпученными глазами, когда говорил, что нужно использовать контрольно-измерительные приборы для определения величины тренировочной нагрузки. Сразу задают вопрос: «А что это такое?» И никто не хочет это воспринимать.

А почему? Потому что знаний нет, потому что боятся сказать, что они этого не знают, и надо учиться. Я уверен, что и в командах такое тоже присутствует – тренер не понимает, что он делает, для чего, когда это нужно делать, и какой эффект это даст», – считает бывший главный тренер .