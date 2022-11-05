Белоусов о настроении в раздевалке «Автомобилиста»: «Нет упадничества, двигаемся вперед. Невозможно все матчи выигрывать»

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Георгий Белоусов высказался после матча против «Сибири» (1:2 Б).

«Была ровная игра, где-то мы поддавливали, где-то они. Второй период немного провалили, результатом недовольны, но что есть – то есть.

Не поддержали прессинг «Сибири»? Сложно сказать, где-то подсели, есть время подготовиться к следующим играм.

Какое настроение в раздевалке? Нет упадничества, двигаемся вперед, могли сегодня как выиграть, так и проиграть. Продолжаем работать, невозможно все игры выигрывать», – сказал нападающий «Автомобилиста».

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