Заварухин о матче с «Сибирью»: «Мы изобретали выходы из зоны, надо было попроще сыграть»

подвел итоги матча с «Сибирью» (1:2 Б).

«Хорошее начало, хороший первый период, забили гол на контратаке. Второй период тяжело выходили из-под прессинга, надо отдать за него должное . Мы изобретали выходы из зоны, надо было попроще сыграть.

В третьем периоде сделали акцент на контратаки, были у ребят неплохие моменты, но одна потеря в средней зоне случилась. Буллиты здорово исполнили игроки «Сибири».

Не хотел ли раньше выпустить Галкина на буллиты? Были мысли, но Маттссон здорово сыграл с Казанью, решили оставить.

Приобрели ли очко или потеряли? Мы приобрели очко, был тяжелый выход из-под прессинга, хотя были первые хорошие десять минут, после гола пошла другая игра. Маттссон нас держал в игре», – сказал главный тренер .