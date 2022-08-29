Новую арену «Автомобилиста» в Екатеринбурге построят к началу 2024 года

Директор рассказал о ходе строительства новой арены в Екатеринбурге.

«Задачи, которые ставятся по срокам перед руководством строящейся ледовой арены, по-прежнему формулируются как декабрь 2023 года – январь 2024-го.

Сейчас закончено возведение теплового контура и, как горожане могут видеть, идет внешнее остекление здания.

Строители должны переходить к отделке внутренних помещений и оснащению инженерными сетями.

Наверное, это одна из самых непростых задач при возведении любого настолько же сложного с инженерной точки зрения объекта. Но на данный момент пока все в графике», – сказал Максим Рябков.

Строительство арены началось в конце 2019 года. Ледовый дворец сможет вместить до 15 тысяч человек.