Заварухин о победе над «Амуром»: «В раздевалке был мужской разговор после 1-го периода»
Главный тренер «Автомобилиста» поделился мыслями после победы над с «Амуром» (4:2).
– Такие игры бывают, где мало что получается, где игра на характере и нужно перестроиться, что нам сегодня удалось. Перед игрой ребятам сказал, что именно игра под воротами решит исход матча. Где-то мы в ней были удачливее.
Прошли тяжелые матчи, здорово, что возвращаются травмированные игроки, потихоньку набирают форму, будут обретать свой прежний вид.
– Вы проиграли первый период по движению и прессингу?
– Немножко не готовы были к началу матча, хотя не сказать, что нас сильно прессинговали. Не было контроля шайбы, игроки на синей линии стоячие были, защитники затягивали начало атаки.
В раздевалке был мужской разговор, поговорили, что движение нужно сразу вперед, чтобы соперник не успел построить оборону. Нужен был простой выход из обороны вдоль борта, – сказал Николай Заварухин.
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