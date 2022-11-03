Заварухин о победе над «Амуром»: «В раздевалке был мужской разговор после 1-го периода»

Главный тренер поделился мыслями после победы над с (4:2).

– Такие игры бывают, где мало что получается, где игра на характере и нужно перестроиться, что нам сегодня удалось. Перед игрой ребятам сказал, что именно игра под воротами решит исход матча. Где-то мы в ней были удачливее.

Прошли тяжелые матчи, здорово, что возвращаются травмированные игроки, потихоньку набирают форму, будут обретать свой прежний вид.

– Вы проиграли первый период по движению и прессингу?

– Немножко не готовы были к началу матча, хотя не сказать, что нас сильно прессинговали. Не было контроля шайбы, игроки на синей линии стоячие были, защитники затягивали начало атаки.

В раздевалке был мужской разговор, поговорили, что движение нужно сразу вперед, чтобы соперник не успел построить оборону. Нужен был простой выход из обороны вдоль борта, – сказал .