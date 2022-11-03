Епанчинцев о поражении от «Автомобилиста»: «Ключевой момент был при счете 1:0, когда не забили «5 на 3»

Главный тренер «Амура» прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (2:4).

«Ключевой момент был при счете 1:0, когда, к сожалению, не забили «5 на 3». Первый период был хорошим с нашей стороны и по движению, и по игре. Могли уйти на перерыв с преимуществом, но гол в раздевалку, к сожалению, не дотерпели.

Когда ждать травмированных? Уже дома тренируются, думаю, в домашней серии.

Спад после первого периода? Если вы смотрите календарь, то у соперника три дня паузы, а у нас игры через день практически – сыграв игру, сразу на выезд. Не хватило где-то физической мощности, на вбрасываниях с Кормье и Да Костой тяжеловато боролись», – сказал Вадим Епанчинцев.