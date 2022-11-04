Варицкий об игре «Витязя»: «Длинный чемпионат, матчи через день, невозможно все время выигрывать. Поэтому был небольшой сбой»

Теги Витязь Трактор травмы КХЛ Игорь Варицкий Алексей Волгин Владимир Галузин Виталий Попов Тайлер Грэйовак Роман Абросимов Александр Яремчук Хоккей

Игорь Варицкий прокомментировал победу в матче против «Трактора» (5:2).

– Я доволен любой победой, хотя в Челябинске вдвойне приятно побеждать – здесь сильная команда. В прошлом году мы тоже удачно здесь сыграли. Сейчас так же игра смотрелась.

– Для вас лично матч против родного клуба принципиальный?

– Не буду скрывать, да. Если скажу, что нет, то совру. Матчи против «Трактора» всегда принципиальные. Я здесь много лет отыграл, меня все знают. Спасибо Челябинску, что вывели меня в хоккейные люди.

– До этого матча у «Витязя» была неудачная серия…

– Длинный чемпионат, игры через день, поэтому невозможно все время выигрывать. Поэтому был небольшой сбой. Также у нас было очень много травмированных, ребята потихоньку возвращаются в строй.

Сейчас вернулись Яремчук, Галузин, Волгин, поэтому более-менее сбалансированный состав получился. Осталось дождаться Грэйовака, Попова, Абросимова.

– В этом сезоне, как говорят, каждый матч имеет значение: проиграешь один матч – и сразу опускаешься в турнирной таблице.

– Конечно, плотность в таблице большая, исключая ХК «Сочи», который уже намного отстал по очкам. Очень плотный, интересный и непредсказуемый чемпионат, – сказал генеральный менеджер «Витязя».

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