Варицкий об игре «Витязя»: «Длинный чемпионат, матчи через день, невозможно все время выигрывать. Поэтому был небольшой сбой»

Игорь Варицкий прокомментировал победу в матче против (5:2).

– Я доволен любой победой, хотя в Челябинске вдвойне приятно побеждать – здесь сильная команда. В прошлом году мы тоже удачно здесь сыграли. Сейчас так же игра смотрелась.

– Для вас лично матч против родного клуба принципиальный?

– Не буду скрывать, да. Если скажу, что нет, то совру. Матчи против «Трактора» всегда принципиальные. Я здесь много лет отыграл, меня все знают. Спасибо Челябинску, что вывели меня в хоккейные люди.

– До этого матча у «Витязя» была неудачная серия…

– Длинный чемпионат, игры через день, поэтому невозможно все время выигрывать. Поэтому был небольшой сбой. Также у нас было очень много травмированных, ребята потихоньку возвращаются в строй.

Сейчас вернулись Яремчук, Галузин, Волгин, поэтому более-менее сбалансированный состав получился. Осталось дождаться Грэйовака, Попова, Абросимова.

– В этом сезоне, как говорят, каждый матч имеет значение: проиграешь один матч – и сразу опускаешься в турнирной таблице.

– Конечно, плотность в таблице большая, исключая ХК «Сочи», который уже намного отстал по очкам. Очень плотный, интересный и непредсказуемый чемпионат, – сказал генеральный менеджер .