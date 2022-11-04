Буцаев о 5:2 с «Трактором»: «Мы делали правильные вещи. Сделали акцент на броски по воротам»

прокомментировал победу в матче против (5:2).

– Мы показали сегодня хорошую игру. Хочу поздравить болельщиков нашей команды, которые и сегодня присутствовали на трибунах.

Мы сегодня делали правильные вещи. По игре сделали больше акцент на броски по воротам, что и дало о себе знать в первом периоде. Смогли выстоять в нужный момент в меньшинстве и в третьем периоде забили две хороших гола в большинстве.

Понимали, что хозяева побегут отыгрываться, порой было непросто выйти из-под их давления. С этой задачей мы справились.

– Вы приехали в Челябинск имея за плечами непростые два матча, в которых забросили всего по шайбе. Что вы сказали ребятам перед игрой, что они уже в первом периоде забили дважды?

– Мы готовились матчу. Как и любой другой тренер, я провожу работу над ошибками, команда проводит работу над ошибками. Внесли коррективы, сказали ребятам как нужно правильно действовать и что для этого нужно делать.

– Впереди принципиальный соперник – «Авангард». Удастся ли сохранить это настроение?

– Сейчас любой соперник принципиальный и чемпионат на такой стадии, что никто не хочет раздавать очки. Все играют от ножа. Будем готовиться, хороший соперник. Сегодняшний матч – история, завтра тренировочный день, послезавтра матч против . Любая победа дает силы, уверенность. Главное, чтобы тот же настрой мы сохранили и в следующем матче, – сказал главный тренер .