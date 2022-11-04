Миронов об 1:3 от «Куньлуня»: «Спартак» полностью провалил 3-й период. Обидно проигрывать такие матчи»

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Борис Миронов высказался после матча против «Куньлуня» (1:3).

«Обидно проигрывать такие матчи. Мы создали много возможностей, но не забили достаточно – тем самым дав соперникам почувствовать, что они могут вернуться в игру.

Третий период полностью провалили. На завтра был запланирован выходной, который мы теперь отменили. Будем работать, работать, и еще раз работать», – сказал главный тренер «Спартака».

«Спартак» проиграл 4-й матч подряд, пропустив 3 шайбы от «Куньлуня» в третьем периоде

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