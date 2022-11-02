Юрий Новиков: «ФХР постоянно открывает дворцы. У нас огромный прорыв в строительстве спортсооружений»

высказался касательно посещаемости матчей .

«О том, что хоккей неплохой, говорит посещаемость. К примеру, я хожу на , и там этот показатель нормальный. Он может быть и лучше, но сейчас он нормальный с учетом географии Москвы. Город большой, и не каждый болельщик захочет переезжать из одного конца в другой.

Вообще, нужно отметить, что мы научились проводить спортивные и хоккейные мероприятия.

Сегодня на любой матч можно прийти и получить не только спортивные, но и культурные эмоции. Выступают певцы, проводятся представления. Ты не просто погружаешься в хоккей, но и смотришь нечто развивающееся. Болельщики могут в комфортной среде посмотреть игру.

У нас огромный прорыв в строительстве спортсооружений. Мы знаем, что Федерация хоккея России постоянно открывает дворцы. Недавно, например, построили новую арену в Грозном, и это очень хорошо для детей», – сказал заслуженный тренер России.

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