«Спартак» проиграл 4-й матч подряд, пропустив 3 шайбы от «Куньлуня» в третьем периоде
«Спартак» проиграл четвертый матч подряд в Фонбет чемпионате КХЛ.
Команда тренера Бориса Миронова уступила «Куньлуню» (1:3) со счетом, хотя вела 1:0 после двух периодов.
Ранее красно-белые проиграли «Сибири» (3:4), СКА (4:6) и «Авангарду» (2:4).
На данный момент «Спартак» занимает седьмое место в таблице Западной конференции, набрав 27 очков после 27 игр.
Следующий матч у команды запланирован 7 ноября против «Торпедо».
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