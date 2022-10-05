Разин о штрафе Ротенберга: «Роман Борисыч поддержал мой флешмоб: отдай 300 тысяч на развитие нашего хоккея! Предлагаю передать эстафету Мартемьянову»

Теги Сибирь Северсталь СКА КХЛ Андрей Разин Роман Ротенберг Андрей Мартемьянов Хоккей

Андрей Разин пошутил о штрафе Романа Ротенберга.

Стало известно, что Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ наказал главного тренера СКА денежным штрафом

«Сегодня прочитал, что Роман Борисыч поддержал мой флешмоб: отдай 300 тысяч на развитие нашего хоккея!

Предлагаю передать эстафету Андрею Алексеевичу Мартемьянову. Тю-тю-тю-тю каждый может сказать, а вот на 300 тысяч «бахнуть» могут единицы!

Кто еще из тренеров готов поддержать хоккей из собственного кармана?!» – написал главный тренер «Северстали».

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