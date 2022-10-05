Разин о штрафе Ротенберга: «Роман Борисыч поддержал мой флешмоб: отдай 300 тысяч на развитие нашего хоккея! Предлагаю передать эстафету Мартемьянову»
Андрей Разин пошутил о штрафе Романа Ротенберга.
Стало известно, что Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ наказал главного тренера СКА денежным штрафом.
«Сегодня прочитал, что Роман Борисыч поддержал мой флешмоб: отдай 300 тысяч на развитие нашего хоккея!
Предлагаю передать эстафету Андрею Алексеевичу Мартемьянову. Тю-тю-тю-тю каждый может сказать, а вот на 300 тысяч «бахнуть» могут единицы!
Кто еще из тренеров готов поддержать хоккей из собственного кармана?!» – написал главный тренер «Северстали».
Комментарии