Разин о штрафе Ротенберга: «Роман Борисыч поддержал мой флешмоб: отдай 300 тысяч на развитие нашего хоккея! Предлагаю передать эстафету Мартемьянову»

пошутил о штрафе .

Стало известно, что Спортивно-дисциплинарный комитет наказал главного тренера СКА денежным штрафом.

«Сегодня прочитал, что Роман Борисыч поддержал мой флешмоб: отдай 300 тысяч на развитие нашего хоккея!

Предлагаю передать эстафету Андрею Алексеевичу Мартемьянову. Тю-тю-тю-тю каждый может сказать, а вот на 300 тысяч «бахнуть» могут единицы!

Кто еще из тренеров готов поддержать хоккей из собственного кармана?!» – написал главный тренер .