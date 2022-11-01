Игорь Ларионов: «Витязь» держал нас в напряжении до конца, вполне мог перевести в овертайм. Но нам повезло больше»

прокомментировал победу в матче против «Витязя» (3:1).

«Благодарю соперника за хороший матч. Они держали в напряжении нас до конца, вполне могли сравнять и перевести в овертайм. Но в этот вечер нам повезло больше.

Мы рады закончить выездную серию победой. Теперь готовимся к домашней серии. Мы сегодня сказали ребятам начать игру в быстром темпе, ошеломить соперника, забросить быструю шайбу. Тогда возникают возможности для открытой игры.

Ребята начали активно. Потом, правда, подарили сопернику гол в большинстве. Хотя отдам должное защитнику «Витязя», он своим индивидуальным соло забил очень хороший гол. В целом же игра была на то, чтобы мы владели инициативой, шайбой на протяжении всех периодов.

Реабилитировались ли мы после матча с «Динамо»? Не хочется возвращаться к тому, чтобы было вчера. Осадок остался, ребята и тогда играли неплохо. Важно, как ты реагируешь на поражение.

Всегда приятно вернуться домой с победой. Тем более, что мы находимся по соседству с в турнирной таблице, эта игра носила важный характер.

Дарьина поздравил с первым голом. Он сыграл хороший матч, добавил креатива тройке», – сказал главный тренер .