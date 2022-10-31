Игорь Ларионов: «Нельзя жаловаться на усталость: получать хорошие деньги, играть в хоккей – привилегия. Людям тяжело и трудно в обычной жизни»

считает, что в хоккее игрокам не стоит жаловаться на усталость.

– Вы советовали ребятам высыпаться, сейчас интенсивные матчи. Тренеру возможно высыпаться в сезоне? Вы давно высыпались?

– Сегодня первый такой день, когда ты получил возможность не чтобы высыпаться, а расслабиться от того, что происходит, отпустить нервы, ту аналитику, которая идет в голове после вчерашней игры [домашняя игра «Торпедо» с «Барысом»] и понимания того, как ты хочешь это разложить на будущие матчи.

Нам предстоит сложная серия игр, которая приближена к энхаэловской – в плане передвижения, интенсивности, часовых поясов и перелетов.

Поэтому это немаловажный вопрос для ребят. Они должны понимать, что это детали подготовки, которой по ходу сезона мы должны учиться и учить их.

Практически никто из них, кроме, может, тех, кто играл в Северной Америке – Агостино, Ларионов-младший, Ян, Гуска, Сато, Летунов – они знают, что такое плотный график.

Для всех остальных это важный элемент. Чтобы потом не было традиционных оправданий, что мы подустали, нам тяжело, трудно. Понятно, что трудно.

Хоккей – такая вещь, в которой ты не должен жаловаться на усталость. У тебя привилегия играть в эту игру, получать хорошие деньги. Понимая то, что происходит рядом, в обычной жизни, людям тяжело и трудно.

Поэтому мы не должны ссылаться на эти элементы и давать себе оправдание, что нам тяжело. Ночной сон – наверное, лучший восстановитель, – сказал главный тренер .