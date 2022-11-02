Юрий Новиков: «Ларионов – еще не великий тренер. «Торпедо» что, до этого футболисты тренировали, раз он открывает для них неизведанные горизонты?»

Теги Спартак Торпедо Игорь Ларионов Юрий Новиков КХЛ Хоккей

Юрий Новиков оценил работу Игоря Ларионова в «Торпедо».

«Игорь Ларионов – великий хоккеист. И он набрался смелости на то, чтобы перейти из офиса на лед, к ребятам, и возглавить команду «Торпедо». Игроки хорошо отзываются о тренировках. Им интересно, жизнь удалась. Но у меня вопрос: их что, до этого футболисты тренировали?

При всем уважении к Ларионову, его хоккей был 30 лет назад. В этот же хоккей играл Борис Александрович Майоров, с которым я имею честь смотреть матчи «Спартака». Вообще, в спартаковскую ложу постоянно тянет ветеранов других команд. Это приятно, это говорит о том, что «Спартак» – народная команда. У нас там весь срез нашего великого хоккея.

А если вернуться к «Торпедо», то Ларионов – еще не великий тренер. Для этого нужны опыт и знания. Но я не понимаю: раньше «Торпедо» что, футболисты тренировали, раз Ларионов открывает для них какие-то неизведанные горизонты? Хоккей-то остается одинаковым, меняются только правила. Поэтому мне удивительно, что игроки с таким восторгом рассказывают о новых тренерах.

Это касается не только «Торпедо». Такое ощущение, что раньше их тренировал человек не из хоккея. Непонятно», – сказал заслуженный тренер России.

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