Юрий Новиков: «Ларионов – еще не великий тренер. «Торпедо» что, до этого футболисты тренировали, раз он открывает для них неизведанные горизонты?»

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«Игорь Ларионов – великий хоккеист. И он набрался смелости на то, чтобы перейти из офиса на лед, к ребятам, и возглавить команду «Торпедо». Игроки хорошо отзываются о тренировках. Им интересно, жизнь удалась. Но у меня вопрос: их что, до этого футболисты тренировали?

При всем уважении к Ларионову, его хоккей был 30 лет назад. В этот же хоккей играл Борис Александрович Майоров, с которым я имею честь смотреть матчи «Спартака». Вообще, в спартаковскую ложу постоянно тянет ветеранов других команд. Это приятно, это говорит о том, что «Спартак» – народная команда. У нас там весь срез нашего великого хоккея.

А если вернуться к «Торпедо», то Ларионов – еще не великий тренер. Для этого нужны опыт и знания. Но я не понимаю: раньше «Торпедо» что, футболисты тренировали, раз Ларионов открывает для них какие-то неизведанные горизонты? Хоккей-то остается одинаковым, меняются только правила. Поэтому мне удивительно, что игроки с таким восторгом рассказывают о новых тренерах.

Это касается не только «Торпедо». Такое ощущение, что раньше их тренировал человек не из хоккея. Непонятно», – сказал заслуженный тренер России.