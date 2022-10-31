Ю Сато: «В «Торпедо» сахар, фастфуд и сладкая газировка под запретом. Дома готовлю пасту, салаты, рис, а суши не могу – в России нет нужных ингредиентов»

Японский форвард Ю Сато рассказал о подходе к питанию в команде.

– подсадил команду на правильное питание. Легко ли вам дается такой режим?

– Если честно, я больше люблю фастфуд. Но если тренер просит, то надо придерживаться такого режима. Думаю, это правильно.

Спортсменам важно уделять внимание питанию. Питание и сон помогают восстанавливаться между играми.

Постепенно привыкаю к этому. В России я живу один. Когда играл в Америке, жил в семье и не готовил сам. Сейчас пытаюсь готовить.

– Что готовите?

– Пасту, салаты, рис. Суши готовить не могу. В России нет таких нужных ингредиентов, как в Японии.

– Что под запретом в столовой «Торпедо», кроме сахара?

– Сахар, фастфуд, сладкие газированные напитки.

– Правильное питание действительно помогает чувствовать себя лучше?

– Мы проводим много матчей. Правильное питание помогает нам восстанавливаться.

– Мы выяснили, какие продукты под запретом в «Торпедо». Но ведь каждый может прийти домой и заказать бургеры или что-то вредное.

– Думаю, дома тоже все контролируют себя. Об этом нас просит тренер, который раньше был легендарным игроком. Все прислушиваются к его словам, – сказал 20-летний нападающий.

Ротенберг о питании: «Мы в СКА с морковкой или малиной не приходим на пресс-конференции, но уделяем этому внимание. Есть и говорить – это неправильно»