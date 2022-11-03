Мозякин посетил академию «Авангарда»: «Здесь стремятся сделать так, чтобы ничего не мешало детям развиваться»
Олимпийский чемпион Сергей Мозякин посетил академию «Авангарда».
Комплекс также посетил председатель Совета Федерации хоккея Удмуртской Республики Евгений Лойферман.
Директор академии Евгений Хацей показал гостям ледовые арены, спортивные залы, реабилитационный центр и учебные классы.
«У меня были задачи понять, откуда начинается детский хоккей, как это должно выглядеть, как должна быть построена система. И объемы того, как это реализуется здесь, удивляют!
Да, понятно, что спортивная составляющая здесь масштабна, но при всем этом есть много всего другого. Идея восстановительной зоны, то, что старшие возрасты учатся в академии – это впечатляет.
Здесь стремятся сделать все так, чтобы ничего не мешало детям развиваться: строят за них распорядок дня, предоставляют все необходимое, чтобы их голова была занята только саморазвитием, и никаких других проблем не было», – сказал бывший нападающий «Металлурга».
«Я давно знал, что Академия «Авангард» является одной из лучших в стране, но своими глазами увидеть это было намного важнее. Я был поражен!
Нигде не видел такого объекта: ни в стране, ни за границей. Увидел, что все это действительно работает, идет системный учет движений спортсмена, контроль его показателей.
Было приятно увидеть многих специалистов, которые сейчас работают в Академии. Обмен опытом и мнениями в таком кругу – здорово!» – заявил Лойферман.
Фото: пресс-служба «Авангарда»
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