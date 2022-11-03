Мозякин посетил академию «Авангарда»: «Здесь стремятся сделать так, чтобы ничего не мешало детям развиваться»

Олимпийский чемпион посетил академию .

Комплекс также посетил председатель Совета Федерации хоккея Удмуртской Республики Евгений Лойферман.

Директор академии Евгений Хацей показал гостям ледовые арены, спортивные залы, реабилитационный центр и учебные классы.

«У меня были задачи понять, откуда начинается детский хоккей, как это должно выглядеть, как должна быть построена система. И объемы того, как это реализуется здесь, удивляют!

Да, понятно, что спортивная составляющая здесь масштабна, но при всем этом есть много всего другого. Идея восстановительной зоны, то, что старшие возрасты учатся в академии – это впечатляет.

Здесь стремятся сделать все так, чтобы ничего не мешало детям развиваться: строят за них распорядок дня, предоставляют все необходимое, чтобы их голова была занята только саморазвитием, и никаких других проблем не было», – сказал бывший нападающий «Металлурга».

«Я давно знал, что Академия «Авангард» является одной из лучших в стране, но своими глазами увидеть это было намного важнее. Я был поражен!

Нигде не видел такого объекта: ни в стране, ни за границей. Увидел, что все это действительно работает, идет системный учет движений спортсмена, контроль его показателей.

Было приятно увидеть многих специалистов, которые сейчас работают в Академии. Обмен опытом и мнениями в таком кругу – здорово!» – заявил Лойферман.

Фото: пресс-служба «Авангарда»