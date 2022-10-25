Экс-игрок сборной Казахстана Савенков: «Снежным Барсам» нужно выступать в МХЛ, главное – не звать молодежь из России»

Экс-игрок сборной Казахстана по хоккею Константин Савенков высказался о «Снежных Барсах», которые два года назад перешли из МХЛ в Pro Hokei Ligasy.

– Если «Снежные Барсы» будут участвовать в чемпионате МХЛ, то это будет плюсом. Сейчас я наблюдаю за матчами МХЛ в Перми и вижу, как игроки растут. Здесь пацаны бегут, уровень очень приличный. Когда «Снежные Барсы» играли в МХЛ, они получали хороший опыт. Самое главное – не звать молодежь из России, чтобы не ударить в грязь лицом.

В качестве примера можно привести «Омские Крылья» из ВХЛ. В прошлом сезоне они не попали в плей-офф, а в этом году показывают приличную игру. При этом они играют преимущественно своими воспитанниками. Все логично. Не нужно перепрыгивать, нужно всё внедрять постепенно.

Сейчас «Снежные Барсы» играют во взрослом чемпионате, и это минус. Они только начинают заходить в хоккей и сразу же попадают под мотивированные команды, где взрослые мужики играют за премии. Им нужно вернуться в МХЛ, чтобы получать реальный опыт. Они развиваются быстрее в окружении сверстников, а не взрослых мужиков.

Сейчас они выигрывают 5-6 игр за сезон и не испытывают вкуса побед. Они всё время заточены на игру от обороны, а кто будет играть в большинстве? Кто будет забивать? Я считаю, что «Снежным Барсам» нужно выступать именно в МХЛ, где они будут играть за своё будущее против сильных команд.

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