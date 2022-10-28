Вратарь «Коламбуса» Тарасов о провокациях: «Овечкин забил мне: «Ну что, сейчас еще одну?» Свечников проезжал и говорил: «Пропусти»
Даниил Тарасов рассказал о словесных провокациях российских игроков в НХЛ.
– В вашем дуэте на МЧМ-2019 ты был само спокойствие и флегматичность, а Петя, наоборот, брызгал энергией. Ты можешь представить себя конфликтующим с соперниками во время матча, как Кочетков с Маршандом?
– Никогда не знаешь, как развернуться события. Конечно, я стараюсь оставаться спокойным, но загадывать не стоит.
Помимо стычки с Маршандом, гулял по интернету еще ролик, как Петя толкается с нападающим в АХЛ.
В той лиге реально нужны крепкие нервы, чтобы не поддаться на провокации. Бьют, толкают, тыкают клюшкой. В НХЛ так откровенно меня не провоцировали. Максимум, словесно.
– Русские ребята?
– Что-нибудь да скажут (смеется). Свечников проезжал мимо и говорил: «Пропусти». В прошлом сезоне не забил, в этом одну смог.
Овечкин мне забил, я еду к лавке во время рекламной паузы, он навстречу: «Ну что, сейчас еще одну?» Я говорю: «Нет», и не пропустил.
– У кого сильнее бросок: Овечкин или Лайне?
– Лайне на тренировках в полную силу не всегда бросает. В играх страшнее выглядит, а нас, получается, щадит.
С «Вашингтоном» играли, Ови из своего офиса вантаймер бросил, я плечом отбил. Когда в паузе поехал попить водички к скамейке, Мерзликин спрашивает: «Живой?» Попало прилично, – сказал вратарь «Коламбуса».
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