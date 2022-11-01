Андрей Свечников стал 3-й звездой дня в НХЛ.

Андрей Свечников стал 3-й звездой дня в .

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Первая звезда – форвард Тейдж Томпсон с 6 (3+3) очками в матче с «Детройтом» (8:3). Он стал первым игроком «Сэйбрс» с 1993 года, набравшим 6 очков за игру.

Вторая звезда – форвард с дублем в ворота «Сент-Луиса» (5:1).

Третья звезда – форвард «Каролины» с голом и победным буллитом в матче с «Вашингтоном» (3:2 Б).