Задоров о матче с «Сиэтлом»: «В решающие минуты допустили индивидуальные ошибки, это стоило нам игры»

Теги Калгари НХЛ Никита Задоров Сиэтл Хоккей

Никита Задоров высказался после матча против «Сиэтла» (4:5).

«Калгари» вел 4:2 в третьем периоде, но в итоге потерпел поражение.

«Мы не группа молодых игроков. Мы определенно одна из самых опытных и возрастных команд в лиге.

Для нас это определенно неприемлемо. Это может случиться с молодыми командами, но не с нами.

В решающие минуты на льду мы допустили индивидуальные психологические ошибки, и это стоило нам игры», – сказал защитник «Калгари».

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