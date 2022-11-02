Задоров о матче с «Сиэтлом»: «В решающие минуты допустили индивидуальные ошибки, это стоило нам игры»

высказался после матча против (4:5).

«Калгари» вел 4:2 в третьем периоде, но в итоге потерпел поражение.

«Мы не группа молодых игроков. Мы определенно одна из самых опытных и возрастных команд в лиге.

Для нас это определенно неприемлемо. Это может случиться с молодыми командами, но не с нами.

В решающие минуты на льду мы допустили индивидуальные психологические ошибки, и это стоило нам игры», – сказал защитник .