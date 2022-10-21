Задоров забросил 1-ю шайбу в сезоне в матче против «Баффало». У него 6 хитов и 4 минуты штрафа за 21:23

забросил 1-ю шайбу в сезоне в матче с «Баффало».

Защитник отметился в матче регулярного чемпионата с «Сэйбрс» (3:6).

Сегодня Задоров (21:23, 2:18 – в меньшинстве, «минус 1») нанес 2 броска в створ и применил 6 силовых приемов.

В третьем периоде он получил малый штраф при счете 3:4, и использовал большинство. Во втором периоде Никита также был удален.