Захаркин о Гусеве: «Если он проведет классный сезон в России, у него еще будет шанс вернуться и заиграть в НХЛ»

поделился мыслями о возвращении в .

«Видимо, у Гусева были какие-то резоны так тянуть с подписанием, потому что так долго ждал с решением. Мы не знаем всех обстоятельств.

Можем порадоваться за Никиту, что еще один классный нападающий появился в российской лиге – это очень здорово. Понятно и объяснимо, что он ждал предложения из НХЛ. Что касается подписания, то мы должны поздравить СКА.

Верю ли, что Гусев еще вернется в НХЛ? Сама история всех событий показывает, что это возможно. Шанс есть всегда. Конечно, за Никитой следят скауты НХЛ. Если он проведет классный сезон в России, то у него еще будет шанс вернуться и заиграть в , – сказал бывший тренер сборной России.