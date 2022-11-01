Гусев об игре за сборную России: «Мотивация есть всегда. У меня достаточно сил»
Никита Гусев рассказал о желании играть за сборную России.
– Будет ли у вас мотивация играть в международном турнире в декабре?
– Всегда есть мотивация за сборную. У меня достаточно сил, чтобы играть.
– А что если вам дадут wild card на участие в Матче звезд КХЛ?
– Там должны участвовать люди, которые заслужили это, – сказал нападающий СКА.
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