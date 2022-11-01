Гусев об игре за сборную России: «Мотивация есть всегда. У меня достаточно сил»

рассказал о желании играть за сборную России.

– Будет ли у вас мотивация играть в международном турнире в декабре?

– Всегда есть мотивация за сборную. У меня достаточно сил, чтобы играть.

– А что если вам дадут wild card на участие в Матче звезд ?

– Там должны участвовать люди, которые заслужили это, – сказал нападающий .

Жамнов о Гусеве на Кубке Первого канала: «Он пропустил довольно много времени. Посмотрим, как он вернется»