Гусев об игре за сборную России: «Мотивация есть всегда. У меня достаточно сил»

Теги СКА Сборная России по хоккею КХЛ Матч звезд КХЛ Никита Гусев Спорт-Экспресс Хоккей

Никита Гусев рассказал о желании играть за сборную России.

– Будет ли у вас мотивация играть в международном турнире в декабре?

– Всегда есть мотивация за сборную. У меня достаточно сил, чтобы играть.

– А что если вам дадут wild card на участие в Матче звезд КХЛ?

– Там должны участвовать люди, которые заслужили это, – сказал нападающий СКА.

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