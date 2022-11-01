Владимир Крикунов: «Подписание Гусева пойдет СКА на пользу, команда расцветет. Питеру можно только поаплодировать за еще один отличный трансфер»

высказался о возвращении в СКА.

«Никаких сомнений, что подписание Гусева – отличное усиление для СКА. Даже учитывая отсутствие игровой практики на старте сезона, Никита прекрасно вольется в коллектив – с требованиями и системой игры армейцев он отлично знаком, а состав у Питера такой, что партнеров ему подберут без проблем.

Да и сам он все же не просто так говорил, что если играть в – то в СКА. Думаю, этот вариант для него всегда был в приоритете. И не факт, что это космические деньги – кто бы что ни говорил, а другие факторы играют не меньшую роль, а в СКА, как мы знаем, все в порядке и с целями, и с организацией лучших условий для команды.

Как и в прошлом сезоне, подписание Гусева СКА пойдет только на пользу. Подбор игроков у армейцев отличный, и сейчас многие уже превосходят свои результаты прошлого сезона, а с Никитой команда вообще расцветет. Возможно, на роль такого супертехнаря рассматривали Прохоркина, но восстановление затянулось, а время идет. Зато, когда Коля выздоровеет, эта связка может вообще стать убойной.

Да и в целом мы уже не раз видели, что Гусев ни с кем не потеряется. Так что Питеру можно только поаплодировать в очередной раз за еще один отличный трансфер», – сказал заслуженный тренер России.

Гусев получит от СКА 40 млн рублей до конца текущего сезона («СЭ»)