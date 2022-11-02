Макдэвид набрал 2+2 в игре с «Нэшвиллом». Он идет 1-м в гонках бомбардиров и снайперов НХЛ с 11+11 в 10 матчах

Теги рейтинги Нэшвилл Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Хоккей

Коннор Макдэвид набрал 2+2 с «Нэшвиллом» и продолжает лидировать в гонке бомбардиров НХЛ.

На его счету стало 22 (11+11) балла в 10 матчах сезона.

Капитан «Эдмонтона» также укрепил лидерство в гонке снайперов (11 шайб, вторым идет Эрик Карлссон с 9). 

Второй гол в матче с «Предаторс» (7:4) стал для Макдэвида 250-м в НХЛ. Всего у него сейчас 719 (250+469) очков в 497 матчах в лиге. 

В гонке бомбардиров на одно очко от него отстает партнер по команде Леон Драйзайтль (21 балл в 10 играх, сегодня – 1+4). Третьим идет Давид Пастрняк из «Бостона» (18 очков в 10 матчах). 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные