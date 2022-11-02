Лукоянов об удалениях у «Ак Барса»: «Штрафы и так повысили уже. Если народ не понимает, надо еще бить рублем»
Артем Лукоянов рассказал, что в «Ак Барсе» повысили штрафы за удаления.
Во вторник казанский клуб дома уступил ЦСКА (2:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
За матч казанская команда получила 4 малых штрафа, после финальной сирены защитник Кристиан Хенкель получил дисциплинарный штраф за неспортивное поведение.
«Штрафы и так уже повысили. Конечно, если народ так не понимает, значит надо еще бить рублем.
Мы наступаем на те же грабли, получаем удаления и не можем выстоять. Вроде правильно играем, но опять ошибки, и за это наказывают.
Получается, надо меньше удаляться. Ругайся, не ругайся, надо просто убрать удаления, и все получится», – сказал форвард «Ак Барса».
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