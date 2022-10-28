Лукоянов о клановости в «Ак Барсе»: «Придумали же. У нас одна группировка – акбарсовская. Мы знарковские, билялетдиновские, магановские»

заявил, что в есть только одна группировка – клубная.

«Придумали же про кланы. Скидывали мне скриншоты, кто чего пишет. Один, видимо, дома чего-то напился и говорит: у меня информация есть. А другие подхватывают, и начинается ерунда. От этого отвлечься нужно, больше внимания хоккею.

У нас одна группировка – акбарсовская. Знарковские мы, билялетдиновские, магановские (Наиль Маганов – президент клуба, прим. Sports.ru).

Все в «Ак Барсе» понимают, что ситуация тяжелая. Не вспомню даже, чтобы так было. Всегда переламывали мы, не позволяли себе так низко упасть и находили перестройки в игре.

Нам чуть не хватает ответственности в обороне. Отличная оборона – это 50-60% успеха команды. Так как мы не забиваем пять в атаке, значит, нужно лучше обороняться – пропускать одну, а не четыре. Нужно сделать упор на порядок в защите.

Появление психолога? Можно и кардиолога позвать, и мануальщика. Если у кого-то не в порядке, пусть обращается. А так здесь все – мужики. Спортсмен – сам себе психолог, сам себя может успокоить и завести. Это точно не ко мне», – сказал форвард казанского клуба.