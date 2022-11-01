Владимир Плющев: «Шипачев – подыгрывающий хоккеист. Для центра он мягковат, в обороне отрабатывает где-то на 30%»
Владимир Плющев поделился мнением о ситуации в «Ак Барсе».
– Из привычных фаворитов лиги неприятно удивляет «Ак Барс». Кажется, казанцы повторяют ошибку прошлых лет. Они безуспешно пытались создать «дрим-тим» в сезон локаута. Закончилось это неудачно…
– Не стал бы сравнивать тогда и сейчас. У Билялетдинова во время локаута были ребята немного другого уровня: Лекавалье, Леша Ковалев, Ковальчук…
А сейчас создать на базе Шипачева, Войнова, Кагарлицкого «дрим-тим» сложно. Это игроки немножко другого плана, не говоря уже о Саше Радулове, который пытается что-то показать.
Команда строится не за две-три недели. Надо понимать, чего хочет тренерский штаб. Одно дело играть, как хотят хоккеисты, другое – чтобы они действовали, как требуют тренеры.
– Кстати, бывший партнер Шипачева по «Динамо» Яшкин смотрится достаточно уверенно в СКА, хотя многие считали, что без этого центра русский чех в КХЛ не заиграет.
– У них разная манера игры. Яшкин – форвард силового плана, создающий и завершающий, способный сыграться и с другими партнерами. Шипачев – подыгрывающий хоккеист. Для центрфорварда он мягковат и в обороне отрабатывает где-то на 30 процентов. По крайней мере, в некоторых матчах голы забивались именно из-за него. Игрок «Ак Барса» просто отпускал своего визави, тот объезжал ворота и с дальнего угла их поражал.
Но дело даже не в этом. Наверное, набрав таких хоккеистов, тренеры казанцев посчитали, что они все сами сделают. Но так не бывает, – заявил заслуженный тренер России.
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