Шипачев об «Ак Барсе»: «Никто не может забить, 1-2 гола – праздник. Полный бред»

ответил на вопросы об игре «Ак Барса» в этом сезоне.

− Команда мало забивает, много пропускает. Что нужно исправить?

− Создавать моменты, забивать. Этому не научить – если ты не умеешь, то никогда не будешь забивать.

Нужны трудовые голы, подобные тому, что Мишка Глухов в Уфе забил. Навалились на пятак – забили. Нужно больше таких голов, потом придут хорошие, когда на пустые ворота будем отдавать.

− Как отреагировали на приход болельщика в клубный автобус?

− Это вызвало положительные эмоции.

Ребята приехали в Уфу, чтобы нас поддержать, а мы плохо сыграли. Они зашли в автобус, сказали, что верят в нас, поддерживают, всегда будут с командой. Это нормальное явление.

Все хоккеисты восприняли это нормально, болельщики имеют право высказывать свое мнение. Это часть нашей работы.

Если бы мы играли хорошо, то они могли зайти в автобус и сказать: «Ребята – красавцы». Но пока ситуация складывается немного иначе. Я рад, что болельщики поддерживают нас, приходят на стадион, большое им за это спасибо.

− Много слухов про лагеря в команде. Как-то можете прокомментировать это?

− Не знаю, если вы об этом говорите, то подскажите, в каком я? Хоть ребятам расскажу. Я не чувствую, что есть какие-то лагеря. У других ребят спросите, может быть, они в каком-то лагере?

− От вас болельщики ждут больше голов, передач. Есть понимание, что не получается?

− Бывает так, что набросишь на ворота – гол, а бывает, что дадут на пустые, а шайба перескочит.

Сейчас пока складывается такая ситуация, что никто не может забить, один-два гола – это праздник. Для нашей команды это полный бред. Будем работать, через работу, надеюсь, все придет и буду радовать болельщиков, – сказал нападающий .