Майоров о Шипачеве: «Стиль «Ак Барса» не способствует тому, чтобы он раскрылся. Форварду должна помогать система игры»

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Борис Майоров высказался о проблемах Вадима Шипачева в «Ак Барсе»

Лучший бомбардир КХЛ последних лет в текущем сезоне набрал 8 (4+4) очка в 22 играх при полезности «минус 6». 

Вчера стало известно, что казанский клуб вывел из основного состава другого форварда – Александра Радулова. 

– Знарку случалось сажать в запас известных игроков. Так на ОИ-2018 вне игры в решающих матчах оказался еще один нынешний форвард «Ак Барса» – Вадим Шипачев. Оправданы ли в принципе подобные шаги?

– Тут совсем другая история. Шипачев на той Олимпиаде ничего особенно не показывал. На таких крупных и скоротечных турнирах, как Олимпиада, вообще не стоит брать в расчет отношения между тренером и игроком.

Ни один тренер на Олимпиаде не будет мстить или преследовать хоккеиста. Знарка тогда просто не устраивала игра Шипачева. В итоге наша команда завоевала золото, значит, тренер был прав.

– Сейчас у Шипачева в «Ак Барсе» игра тоже явно не ладится. Особенно если сравнивать с тем, что он показывал в прошлом сезоне в «Динамо».

– Не исключен вариант, что привыкнув к роли абсолютного лидера в «Динамо», Шипачев не может приспособиться к требованиям Знарка. Форварду должна помогать система игры. А я не думаю, что нынешний стиль казанского клуба способствует тому, чтобы Шипачев раскрылся и показал свои лучшие качества, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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