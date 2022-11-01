Гатиятулин об игре с «Адмиралом»: «Трактору» не хватало свежести, концентрации. Технические моменты страдали, не могли в зоне закрепиться»

прокомментировал победу над (2:1 ОТ).

– Пятый матч через день – было видно, что не хватало свежести. В завершении и в большинстве не хватало концентрации.

Технические моменты страдали, не могли в зоне закрепиться и создать. В каждой игре важен результат. Важные два очка.

Ребята молодцы – на характере выполняли задание, в обороне неплохо сыграли. Ошибки, которые были, подчистил Илья. Молодцы, что победили.

– Много большинства, но мало бросков и нет голов. В чем причина?

– Возможно, усталость накопилась. Начали немного по-другому играть, не так, как договаривались. Это отразилось.

Поправим и разберем эти моменты. Завтра у ребят выходной, потом тренировка и уже следующий матч.

– Как оцените игру Никиты Тертышного?

– Отсутствие шайб давит на него. Разговариваем, объясняем, что нужно сконцентрироваться на игровом процессе.

Важны очки каждого хоккеиста, но важнее, когда команда набирает очки. Через работу все придет. Моменты есть – это самое главное.

– Вы часто говорили, что не хватает свежести. Сейчас с этим проблем нет?

– У всех календарь одинаковый. После выходного больше движения, когда игры через день, то усталость накапливается.

Появляется технический брак, медленнее двигаемся. На первое место выходит восстановление, чем мы завтра и займемся, – сказал главный тренер .