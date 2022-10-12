Гусманов о «Тракторе»: «Турнирное положение психологически давит на ребят. Нападающим не хватает агрессивности и бросков по воротам»

Равиль Гусманов поделился мыслями о выступлении «Трактора» в сезоне-2022/23.

11 октября клуб победил «Нефтехимик» (1:0), прервав серию поражений из 5 матчей.

– Отсутствие побед и турнирное положение психологически давит на ребят в . Победа над «Нефтехимиком» должна дать глоток свежего воздуха. Но лидерам, особенно нападающим, надо более активно играть в атаке и вести команду за собой. Необходимо быть лидерами не только на бумаге.

– Чего не хватает тому же Никите Тертышному, чтобы наконец забить первый гол в сезоне?

– Всем нападающим, и не только Никите, не хватает агрессивности и бросков по воротам. Многие стараются играть в техничный хоккей, где-то отдать лишнюю передачу. Но в такой сложной ситуации, наоборот, надо играть попроще, чтобы залетел «грязный» гол с отскока, с добивания. Надо агрессивнее идти на ворота.

– усилит нападение?

– Все мы знаем его потенциал. Вопрос, когда он раскроется как игрок. Надеемся, что в ближайших матчах.

– «Трактору» нужны победы, чтобы вернуть себе уверенность?

– Да, нужна, по крайней мере, серия из двух-трех побед. Во-первых, это поможет подняться выше в турнирной таблице. Во-вторых, это эмоциональный заряд для команды, который придаст уверенности.

– Вы хорошо знаете главного тренера Анвара Гатиятулина, работали вместе с ним. Как вы думаете, он переживает из-за этой ситуации?

– Он не столько переживает, сколько ищет возможности, которые могли бы исправить такое положение. – хороший специалист, и, думаю, он найдет выход из этой ситуации, – сказал бывший хоккеист и тренер «Трактора».