Гатиятулин о том, что Тертышный не играл с «Амуром»: «Есть моменты по функциональной подготовке, дали ему возможность отдохнуть»

подвел итоги матча с «Амуром» (1:0).

«В каждой игре прежде всего важен результат. Рады победе. Непростой матч, четвертая игра через день, вернулись с выезда.

Дали ребятам восстановиться, но все равно было тяжеловато, чуть движения не хватало. Тем не менее строго сыграли в обороне, дали минимум шансов сопернику. Здорово подловили на контратаке, реализовали момент и победили.

Проскуряков? Илья – опытный, много лет в хоккее. Он знает, что нужно для подготовки. Плюс непосредственно с ним занимается . Даем ему возможность восстановиться, у него индивидуальный график. Он держит себя в тонусе, и это залог победы.

Отсутствие Тертышного? Есть моменты по функциональной подготовке, дали ему возможность отдохнуть», – сказал главный тренер .