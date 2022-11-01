Козлов о матче с «Амуром»: «Салавату» не хватает хладнокровия, когда соперник хорошо играет в защите. Могли сыграть надежнее и четче»

подвел итоги матча с (1:2 Б).

– Хороший матч. Создавали моменты, контролировали шайбу. В серии буллитов соперник оказался более удачлив.

Недонастроя не было. Могли сыграть надежнее и четче в некоторых моментах. «Амур» – хорошая команда с надежными вратарями. Нам не хватает хладнокровия, когда соперник хорошо играет в защите.

– Почему Бочаров был вне состава?

– Он готовится. Не играл, потому что есть другие ребята. Они должны были сегодня сыграть.

– Сучкову доставалось в этой игре.

– Это контактный вид спорта, это хоккей. Егор делает большой объем работы, поэтому попадает под прессинг. Конечно, ему будет доставаться.

– Лишь 40% бросков дошли до ворот «Амура». В чем причина?

– «Амур» хорошо оборонялся, много шайб ловил на себя, – сказал главный тренер .