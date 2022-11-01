«Адмирал» набрал очки в 7-м матче подряд. На Востоке меньше команды Тамбиева пропустил только «Салават»
«Адмирал» продлил серию с набранными очками в Фонбет чемпионате КХЛ.
Команда тренера Леонида Тамбиева набрала один балл в игре с «Трактором» (1:2 ОТ), проиграв в овертайме.
Серия дальневосточников с очками началась 15 октября.
В Восточной конференции по количеству пропущенных шайб «моряки» занимают второе место – 53. Меньше их пропустил только «Салават Юлаев» – 43.
На данный момент «Адмирал» занимает пятое место в таблице Востока, имея в своем активе 28 очков.
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