«Адмирал» набрал очки в 7-м матче подряд. На Востоке меньше команды Тамбиева пропустил только «Салават»

«Адмирал» продлил серию с набранными очками в Фонбет чемпионате .

Команда тренера набрала один балл в игре с «Трактором» (1:2 ОТ), проиграв в овертайме.

Серия дальневосточников с очками началась 15 октября.

В Восточной конференции по количеству пропущенных шайб «моряки» занимают второе место – 53. Меньше их пропустил только – 43.

На данный момент занимает пятое место в таблице Востока, имея в своем активе 28 очков.