Епанчинцев об игре «Амура»: «Наша молодежь пока не может стабильно выглядеть, забивать и тащить за собой команду»

высказался после матча против (0:1).

«Оба соперника прекрасно понимали важность этого матча, где борьба была не за два очка, а за четыре как минимум. Мало забитых голов, хорошая игра вратарей, обоюдоострые моменты. Соперник забил гол, повел в счете и сыграл от обороны, правильно.

Мы не нашли шанса, хотя в конце игры он был. Наша молодежь – надеюсь, что пока – не может стабильно выглядеть, забивать и тащить за собой команду.

Всего одна заброшенная шайба, но зрителям по накалу, думаю, матч понравился. 26 бросков по воротам? В перерывах мы сделали акцент на том, что не было нацеленности, агрессии, игры перед воротами. Хотели, наверное, играть на чистом льду, по углам, неплохо смотрелись, но оттуда голы не забиваются. В сегодняшнем хоккее, когда игры практически через день, необходима агрессия.

Тяжеловато приходится, но надо выжимать из себя. Нашей молодой команде не хватает стабильности и, самое главное, опыта», – сказал главный тренер .