Генменеджер «Ак Барса» о недовольстве Радулова: «А когда он был доволен? Он человек эмоциональный»
Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин высказался об Александре Радулове.
Ранее форвард, выведенный из состава, предположил, что его делают крайним в ситуации с неудачами команды.
– Александр Радулов говорит о предвзятом отношении к себе. Как прокомментируете это?
– Нечего комментировать, это просто рабочий момент.
– Вам не кажется, что слишком много информации из клуба просачивается через инсайды? Не будь этого, конфликта можно было бы избежать?
– Нет никакого конфликта.
– Но Радулов же недоволен ситуацией?
– А когда он был доволен? Радулов – человек эмоциональный, – отметил Валиуллин.
Радулов об «Ак Барсе»: «Мне не понять, когда из игры в игру те же ошибки, недоработки, никаких мер не принимается, а тебя делают крайним»
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