Генменеджер «Ак Барса» о недовольстве Радулова: «А когда он был доволен? Он человек эмоциональный»

Теги Ак Барс Александр Радулов Марат Валиуллин КХЛ Хоккей

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин высказался об Александре Радулове.

Ранее форвард, выведенный из состава, предположил, что его делают крайним в ситуации с неудачами команды.

– Александр Радулов говорит о предвзятом отношении к себе. Как прокомментируете это?

– Нечего комментировать, это просто рабочий момент.

– Вам не кажется, что слишком много информации из клуба просачивается через инсайды? Не будь этого, конфликта можно было бы избежать?

– Нет никакого конфликта.

– Но Радулов же недоволен ситуацией?

– А когда он был доволен? Радулов – человек эмоциональный, – отметил Валиуллин.

Радулов об «Ак Барсе»: «Мне не понять, когда из игры в игру те же ошибки, недоработки, никаких мер не принимается, а тебя делают крайним»

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