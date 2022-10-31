Генменеджер «Ак Барса» о недовольстве Радулова: «А когда он был доволен? Он человек эмоциональный»

Генеральный менеджер Марат Валиуллин высказался об .

Ранее форвард, выведенный из состава, предположил, что его делают крайним в ситуации с неудачами команды.

– Александр Радулов говорит о предвзятом отношении к себе. Как прокомментируете это?

– Нечего комментировать, это просто рабочий момент.

– Вам не кажется, что слишком много информации из клуба просачивается через инсайды? Не будь этого, конфликта можно было бы избежать?

– Нет никакого конфликта.

– Но Радулов же недоволен ситуацией?

– А когда он был доволен? Радулов – человек эмоциональный, – отметил Валиуллин.

Радулов об «Ак Барсе»: «Мне не понять, когда из игры в игру те же ошибки, недоработки, никаких мер не принимается, а тебя делают крайним»