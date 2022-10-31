Алексей Терещенко: «Нельзя искать козла отпущения в Радулове, дело не в нем. «Ак Барс» собрал звезд КХЛ, а команды нет»
Алексей Терещенко высказался о выводе Александра Радулова из состава «Ак Барса».
36-летний нападающий пропустил матч с «Нефтехимиком» (5:2). Радулов набрал 15 (8+7) очков в 22 играх сезона.
«Это потеря. Нельзя искать козла отпущения в Саше. Там есть конфликты и разногласия. Но я не могу конкретно говорить, что все дело в нем. Дело в каждом.
Нужно находиться внутри коллектива, чтобы оценивать ситуацию. Если говорить абстрактно, то я считаю, что дело не в нем. Нет команды.
Просто собрали звезд нашей лиги, а команды нет. Тем молодым ребятам, которые были, предоставляют мало времени», – сказал бывший нападающий казанского клуба.
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