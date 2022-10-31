Ю Сато: «Японцы скромнее русских. Но Россия стала моим вторым домом, мне здесь нравится»

Форвард Ю Сато рассказал об отличии японцев от русских.

– Загуглил главные стереотипы о Японии. Один из них – все японцы смотрят аниме и читают мангу. Вы тоже?

– Это действительно так. Когда представляешь Японию, в голову приходят аниме, манга и суши. Я особо не смотрю и не читаю, но, думаю, многим это интересно.

– Чем русские люди отличаются от японцев?

– Ох, сложный вопрос. Думаю, японцы скромнее. Но, знаете, мне нравится жить в России. Россия стала моим вторым домом.

– Слышал, что в детстве вы любили , поэтому пробовали попасть в школу «Динамо». Это правда так?

– Не совсем. Василий Алексеевич Первухин, который привез меня в Россию, играл в московском «Динамо». Это просто совпадение, что я попал в школу, где рос Овечкин.

Я знал, что Александр играет в «Вашингтоне», но не знал, что он воспитанник «Динамо». Когда пришел на арену, понял, что он играл здесь в детстве. Это было сложное время, потому что я не знал русского языка. Но я доволен: в Японии мы тренировались только два раза в неделю, а в России – каждый день.

– Но базовые хоккейные навыки вам заложили в Японии?

– Да. До 11 лет я жил в Японии. Папа научил меня играть в хоккей. Но в России я развивался намного быстрее.

– Как ваш папа связался с хоккеем?

– Это долгая история. Папа смотрел матчи НХЛ и был фанатом «Русской пятерки». Ему нравилось, как они играли, и он сам начал заниматься хоккеем. Потом работал в хоккейном магазине, а когда я родился, открыл собственный магазин. Создал свою команду и, когда мне было три года, начал брать меня с собой на каток. Мы тренировались вместе, – сказал хоккеист.