Швец-Роговой внесен СКА в список травмированных до конца сезона

Нападающий Артем Швец-Роговой не сыграет за СКА в этом сезоне КХЛ.

Клуб сообщил о том, что 27-летний хоккеист внесен в список травмированных до конца сезона.

Из-за проблем со здоровьем форвард еще не выходил на лед в Фонбет Чемпионате КХЛ. Последний его матч датируется 2 апреля – против ЦСКА в Кубке Гагарина.

Швец-Роговой набрал 4 (1+3) очка за 11 матчей в прошлой регулярке. Со статистикой выступлений игрока можно ознакомиться здесь.